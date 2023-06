Streiken Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Lehrerstreik Streiken für kleinere Klassen Von dpa | 06.06.2023, 14:49 Uhr

Für viele Schülerinnen und Schüler in der Stadt Berlin hieß es am Dienstag: Der Unterricht fällt aus. Und zwar, weil die Lehrkräfte im Warnstreik sind. Das bedeutet: Lehrerinnen und Lehrer sind nicht zur Arbeit erschienen. So wollen sie ihre Forderung nach kleineren Klassen an Berliner Schulen durchsetzen.