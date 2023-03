Denn die Puppen trugen unterwegs 12 000 Teilchen, die die Strahlung im All messen sollten. Jetzt werden diese Messkristalle einzeln untersucht.



Der Ausflug der Puppen soll helfen, Menschen zu schützen, die in Zukunft ins All fliegen. Es geht um die kosmische Strahlung, die ungesund sein kann. Besonders interessiert die Fachleute, wie die Strahlen auf die Fortpflanzungsorgane von Frauen wirken. Dafür waren Helga und Zohar wie weibliche Körper gebaut worden. Ergebnisse soll es in einigen Monaten geben.