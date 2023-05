Oft wird dabei zwischen Rechtsextremismus und Linksextremismus unterschieden. Denn die Leute haben sehr unterschiedliche politische Begründungen dafür, warum sie gegen den Staat sind und haben auch andere Ziele.



Um einen Fall von Linksextremismus ging es jetzt in einem Prozess in der Stadt Dresden. Der hatte viel Aufsehen erregt. Am Mittwoch gab es das Urteil gegen eine junge Frau: Sie muss für fünf Jahre ins Gefängnis. Denn sie soll die Anführerin einer linksextremistischen Gruppe gewesen sein, die wiederum Rechtsextremisten angegriffen hat. Einige von denen wurden lebensgefährlich verletzt.