Müllhaufen Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Müllhaufen in Frankfurt am Main Stinkende Spurensuche Von dpa | 03.04.2023, 14:08 Uhr

Im Müll zu wühlen klingt nicht gerade nach einer angenehmen Aufgabe. Trotzdem gehört das für die Polizei in Frankfurt am Main zum Beruf. Sie sucht nach Hinweisen zu der Person, die den Müll da hingeworfen hat. Denn der gehört dort nicht hin. Außerdem ist es verboten, einfach so Müll abzuladen. Dennoch passiert das häufig, auch in anderen Städten.