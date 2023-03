Die Gewerkschaften fordern eine bessere Bezahlung für die Arbeit. Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Warnstreik im Verkehr Stillstand für eine bessere Bezahlung Von dpa | 26.03.2023, 07:00 Uhr

Am kommenden Montag findet ein Superstreik statt – eine sehr seltene Sache. Was genau das ist und was das für dich bedeutet, kannst du hier nachlesen.