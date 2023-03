Streik Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Warnstreik im Verkehr Stillstand für eine bessere Bezahlung Von dpa | 23.03.2023, 15:12 Uhr

Wer am kommenden Montag mit dem Bus fahren möchte oder der Bahn, sollte lieber umplanen. Denn ein sogenannter Superstreik soll den öffentlichen Verkehr in Deutschland in weiten Teilen lahmlegen. Neben Zügen und Bussen sind sogar Schiffe und einige Flugzeuge sind betroffen.