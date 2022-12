20*C+M+B+23: Diese Zeichen kannst du ab jetzt an vielen Haustüren sehen. Sie stammen von den Sternsingern. Bei der Aktion der Kirche gehen Mädchen und Jungen von Haus zu Haus und sammeln Spenden für Kinder in Not. Am Mittwoch wurde die Aktion eröffnet und die Kinder und Jugendlichen offiziell ausgesendet.

Das bedeuten die Zeichen 20*C+M+B+23 an der Haustür

Sie schreiben auch die geheimnisvollen Zeichen an die Haustüren oder daneben. Die Reihe von Zahlen und Buchstaben setzt sich aus der Abkürzung für einen lateinischen Spruch und der aktuellen Jahreszahl zusammen.

C, M und B stehen für „Christus Mansionem Benedicat“. Übersetzt bedeutet das: „Christus segne dieses Haus“. Die Jahreszahl umschließt diesen Segensspruch.