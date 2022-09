Gerst Foto: Vittorio Crobu/ESA/dpa up-down up-down Astronaut Alexander Gerst Steine klopfen für die Mond-Mission Von dpa | 18.09.2022, 15:58 Uhr

Wer als Astronaut auf den Mond fliegt, muss dort auch Steine einpacken und zurück auf die Erde bringen. Es wäre also gut, dann die richtigen Steine auszuwählen! Um diese Fähigkeit zu lernen, besuchen Astronautinnen und Astronauten immer mal wieder den Riesenkrater in der Nähe der deutschen Stadt Nördlingen. Dort schlug vor etwa 15 Millionen Jahren ein großer Gesteinsbrocken aus dem All ein.