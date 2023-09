Probe des Asteroiden Bennu Steine aus dem Weltall bloß nicht schmutzig machen Von dpa | 25.09.2023, 17:12 Uhr | Update vor 55 Min. Kapsel Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa up-down up-down

Auf dem Tisch steht etwas, das wie eine riesige schwarze Kuchenform aussieht. Es ist eine Kapsel aus dem Weltall. Sie kam am Sonntag auf der Erde an. Im Inneren befinden sich Steinchen des Asteroiden Bennu. Diese sollen möglicherweise ab Dienstag untersucht werden. Das soll in einem Labor der Weltraumorganisation Nasa im Land USA geschehen.