Zunächst war dafür eine Weltraum-Sonde vor rund sieben Jahren ins All aufgebrochen. Rund zwei Jahre später kam sie beim Asteroiden Bennu an. Sie landete dort, entnahm Proben von Geröll - und flog damit zurück in die Nähe der Erde. Von dort aus warf sie eine Kapsel mit den Steinchen darin ab. Die landete vor rund drei Wochen im Land USA.



Seitdem haben Forschende das Geröll untersucht. Am Mittwoch gaben sie erste Ergebnisse bekannt. Die Fachleute haben das gefunden, worauf sie gehofft hatten: Spuren von Wasser und Kohlenstoff. Das sind die Bausteine, die auf unserer Erde Leben ermöglichen. Die Probe hilft den Weltraum-Forschenden deshalb, dem Ursprung des Lebens auf der Erde auf die Spur zu kommen.