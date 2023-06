Meteoroid Foto: Sirko Molau/AllSky7 Fireball Net up-down up-down Schauspiel am Himmel Stein aus dem All erleuchtet die Nacht Von dpa | 27.06.2023, 15:54 Uhr

Plötzlich wurde es hell am Nachthimmel. Leuchtend grün verglühte am Montagabend über dem Süden von Deutschland ein Meteoroid. Das teilten Forschende am Dienstag mit.