Die einen schälen jeden Apfel und zupfen bei Mandarinen nach dem Schälen auch noch jeden weißen Faden ab. Andere essen Apfelschalen und weiße Mandarinenfädchen einfach mit. Sie behaupten oft: Darin stecken doch die meisten gesunden Vitamine! Stimmt das?



Die Antwort: Tatsächlich stecken in der inneren weißen Schale von Mandarinen und Apfelsinen gute Stoffe. Zum einen Vitamin C, aber auch weitere Inhaltsstoffe. Bei Äpfeln gilt: Direkt in oder unter der Schale sitzen besonders viele Vitamine und andere gute Stoffe.



Was außer Vitamin C noch im Weißen von Zitrusfrüchten steckt, kann Gabriele Kaufmann erklären. Sie arbeitet beim Bundeszentrum für Ernährung. „In der weißen Zwischenhaut finden sich jede Menge Ballaststoffe“, sagt sie. Das sind unverdauliche Faserstoffe, die den Menschen beim Verdauen von Nahrung helfen. Auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe sind im Weißen. Das sind etwa Duftstoffe, Schutzstoffe, Geschmacksstoffe und Lockstoffe der Pflanzen. Diese sind wohl auch gut für die Gesundheit der Menschen.



Mit Äpfeln kennt sich Christoph Weinert vom Max Rubner-Institut aus. Er erklärt, welche Vitamine in Äpfeln stecken: etwa Vitamin C und Vitamin E. Hinzu kommen Carotinoide, welche eine gelbliche oder rötliche Färbung erzeugen. „Bei Äpfeln ist die Schale schön farbig, das Fruchtfleisch hingegen nicht, das zeigt uns: Diese Farbstoffe sind in der Schale konzentrierter vorhanden“, sagt er. Auch andere wichtige Stoffe und Vitamine kommen dort vermehrt vor.



Forschende am Max Rubner-Institut haben sich übrigens auch angeschaut, ob Äpfel auch nach langer Lagerung noch viel Vitamin C enthalten. Dabei kam heraus: In den ersten beiden Monaten sinkt der Vitamingehalt, aber dann bleibt er ziemlich gleich. Also auch wenn man jetzt im Februar Äpfel isst, die monatelang gelagert wurden, bleiben noch einige Vitamine übrig!



Frau Kaufmann hat noch eine gute Nachricht für alle, die trotzdem keine Schalen mögen: „Es ist immer noch besser, den Apfel ohne Schale zu essen als gar keinen Apfel.“ Auch bei Mandarinen und Apfelsinen gilt: Sie sind gut für uns, selbst ohne innere weiße Schale.