Die Toniebox – der Hörspiel-Spaß für das Kinderzimmer – gehört mit zu den erfolgreichsten deutschen Start-ups. Foto: tonies.de up-down up-down Start-ups in Deutschland Neue Ideen und erfolgreiche Einhörner Von dpa | 03.06.2023, 13:00 Uhr

Einhörner kommen nicht nur in Märchen vor. Von ihnen ist auch die Rede, wenn es um bestimmte Firmen geht. Was Start-Ups sind und was die mit Einhörnern zu tun haben, weiß der Experte Niclas Vogt.