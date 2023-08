Einen Apfel schneiden, ein Video anklicken, einen Deckel aufschrauben: Jeder Mensch hat eine Hand, mit der das alles etwas einfacher geht. Ob du Rechtshänder oder Linkshänder bist, kannst du dir nicht aussuchen. Diese Eigenschaft ist angeboren.



Schon bei Kleinkindern kann man sehen, ob sie eher mit der rechten und linken Hand greifen. „Es macht Sinn, dass der Mensch schwierige Sachen wie Schreiben nur mit einer Hand lernt“, sagt die Expertin Johanna Barbara Sattler. „So kann er sich viel Mühe und Zeit sparen.“



Ob du lieber mit der rechten oder linken Hand arbeitest, ist eigentlich egal. Allerdings ist die Welt eher auf Rechtshänder eingestellt. Zum Beispiel liegt das Besteck beim Essen oft auf der rechten Seite vom Teller. An Fahrkarten-Automaten ist der Münzschlitz häufig auf der rechten Seite, sodass Rechtshänder bequem bezahlen können.



Wenn Rechtshänder Spielkarten in der Hand halten, sehen sie alle wichtigen Bereiche der Karten. „Linkshänder fächern Karten andersherum auf, wodurch oben eine andere Ecke der Karte verdeckt ist“, erklärt die Expertin. Besser wäre es, wichtige Infos der Karte in beide obere Ecken zu drucken. „Nur so können sie Rechts- und Linkshänder sehen.“



All diese Dinge können einem den Alltag als Linkshänder erschweren. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es den Linkshändertag. Der ist jedes Jahr am 13. August, diesmal am Sonntag.



Umgewöhnen auf die rechte Hand solltest du dich als Linkshänder übrigens nicht. „Das macht nur Chaos im Kopf, und am Ende ist alles noch viel schwerer“, sagt die Expertin. „Du bist gut so, wie du bist! Wenn sich jemand ändern muss, dann die Welt um dich herum.“



Wenn du Linkshändern das Leben etwas erleichtern willst, rät die Expertin: „Wenn ihr euch zusammen hinsetzt, lasst den Linkshändern den Platz links außen. So stoßen sie sich den Ellbogen nicht mit einem Rechtshänder an, wenn sie essen, basteln oder schreiben.“