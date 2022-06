FOTO: GEORG HOCHMUTH/apa/dpa up-down up-down In Wien kann man super leben, sagt ein Ranking. Städteranking In Wien lebt es sich bestens Von dpa | 23.06.2022, 11:38 Uhr

In welcher Stadt lebt es sich am besten? Diese Frage beantwortet wohl jeder für sich. Oft gefällt einem die Stadt besonders gut, in der man zu Hause ist. Doch es gibt auch eine Art Liste, auf die viele gucken. Gerade wurde sie aktualisiert.