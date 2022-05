Das Gerät sendet Daten, wie viel Wasser an die Wurzeln des Baumes kommt. Foto: Uli Deck/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Uli Deck Kindernachrichten-welt-des-wissens Stadtbäume belauschen Von dpa | 23.05.2022, 12:56 Uhr

An Bäumen hängen öfters mal Holzkästen für Vögel. Die sollen sich dort ein Nest bauen und Junge großziehen. Doch in der Stadt Pforzheim kann man völlig andere Kästen in einigen Bäumen entdecken. Diese sind dazu da, die Bäume auszuspionieren.