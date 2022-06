Jede Menge Beton wurde von Graffiti-Künstlern und Künstlerinnen neu gestaltet. Foto: Hannes P. Albert/dpa FOTO: Hannes P. Albert Graffiti-Kunst Sprühen mitten am Tag Von dpa | 19.06.2022, 16:44 Uhr

Oft kommen sie nachts und heimlich. Graffiti-Sprüher und Sprüherinnen wollen meist nicht erwischt werden. Sie hinterlassen ihre Kunst und ihre Schriftzüge auf Hauswänden und an Brücken, an Zügen und an Schildern. Oft finden das die Eigentümer der Sachen nicht so gut. In der Stadt Wiesbaden war das in den vergangenen Tagen aber ganz anders!