Am Montag veröffentlichte Olaf Scholz ein Foto von sich. Darauf trägt er eine schwarze Augenklappe. Man sieht auch Schürfwunden in seinem Gesicht. Dennoch sei die Verletzung nicht so schlimm, wie sie scheine, erklärte er dazu. Außerdem schrieb er: „Bin gespannt auf die Memes.“ Der Kanzler rechnet also damit, dass sein Bild bald von Menschen im Internet mit lustigen Sprüchen versehen wird.