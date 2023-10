Die 21-Jährige lebt und studiert in Deutschland, und tritt hier auch auf, etwa bei „Mein Song“. Sie war noch nie im asiatischen Land Indien - hat aber trotzdem eine der vielen Sprachen dort gelernt: Hindi. Sie singt aber nicht nur Lieder in Hindi nach, sondern in vielen anderen indischen Sprachen: in Malayalam, in Gujarati, in Tamil und in Kannada etwa.



Für ihre Aussprache und ihre tolle Stimme bekommt CassMae viel Lob aus Indien. Sogar der indische Regierungschef hat neulich über sie gesprochen. Im Interview erklärte die blinde Sängerin, dass die Melodien der Sprachen sie faszinierten. „Das hat irgendwie so eine Magie für mich.“