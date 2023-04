In diesem Unterricht sagen die Schulkinder und Lehrkräfte „Dzień dobry“ statt „Guten Morgen“. Hast du die Sprache erraten? Hier wird Polnisch gesprochen! Rund 3000 Schüler lernen an Schulen im Bundesland Brandenburg derzeit diese Sprache. Das teilte das dortige Ministerium für Bildung mit.

Insgesamt gibt es in Brandenburg ungefähr 300.000 Schüler. Deutlich häufiger lernen Schüler in Deutschland Sprachen wie Englisch und Französisch.

Aber warum lernen einige Kinder in Brandenburg ausgerechnet Polnisch? Das liegt vor allem an der Nähe zu unserem Nachbarland. Brandenburg grenzt direkt an Polen. Deswegen kommen immer wieder Menschen aus Polen nach Deutschland. Mithilfe des Polnisch-Unterrichts soll die Vielfalt der Sprachen in Brandenburg gestärkt und gefördert werden.