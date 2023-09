Die Spiegeleier des Künstlers reisen um die Welt. Sie waren zum Beispiel schon in Chile, Spanien, Portugal und China zu sehen. Mit der Aktion will er auf den Klimawandel aufmerksam machen. Denn an vielen Orten der Welt wird es wärmer. „Die globale Erwärmung wird es uns bald erlauben, Eier auf Straßen und Plätzen zu braten“, schreibt der Künstler auf Instagram. So etwas geht nur bei Temperaturen von mindestens 62 Grad Celsius. Und klar ist: Besser schmeckt das Ei eh aus der Pfanne.