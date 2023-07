Fashion Week Foto: Christophe Ena/AP/dpa up-down up-down Fashion Week Spezielle Kleidung für den Laufsteg Von dpa | 04.07.2023, 15:43 Uhr

Eines der Models auf dem Laufsteg trägt eine Art Netz vor dem Gesicht. Ein anderes zieht am auffälligen Kleid eine Schleppe hinter sich her. Im Alltag hätten die Frauen diese Outfits wohl eher nicht angezogen. Tatsächlich haben sich die Macherinnen und Macher diese kunstvolle Mode extra für ihre Show in der Hauptstadt Paris ausgedacht.