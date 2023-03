Wie aber geht es besser? Das haben rund 600 Expertinnen und Experten am Dienstag in Berlin besprochen. Beim sogenannten Bildungsgipfel mit dabei: Leute aus den Städten und Gemeinden, aus den Bundesländern und aus der deutschlandweiten Politik. Denn all diese Ebenen haben in der Bildung was zu sagen.



Die deutsche Ministerin für Bildung sagte am Ende des Treffens: Es wird bald eine Spezialeinheit geben, mit dem Namen „Team Bildung“. Darin sollen Fachleute aus allen Ebenen sitzen. So könnten alle miteinander reden und besser zusammenarbeiten.