Tiktok und Instagram nutzen, ohne dass die Eltern es wissen: Das soll bald in einem Teil des Landes USA für Kinder und Jugendliche nicht mehr möglich sein. Die Regierung des Bundesstaates Utah will, dass ein Elternteil bei der Anmeldung in sozialen Medien zustimmen muss.

Das Gesetz soll ab dem nächsten Jahr gelten. Darin steht, dass soziale Medien das Alter checken müssen, bevor ein Konto eröffnet wird. Dazu muss man dann zum Beispiel einen Ausweis zeigen. Die Konten von Kindern und Jugendlichen dort sollen dann auch nachts nicht mehr funktionieren, also zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr. Kinder bekommen außerdem bestimmte Werbung nicht angezeigt.

So ein Gesetz für soziale Medien gibt es bei uns in Deutschland nicht. Hier haben sich einige Anbieter dazu verpflichtet, auf bestimmte Dinge zu achten, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Da machen aber nicht alle mit. Deswegen laden manche Eltern Kinderschutz-Apps auf die Smartphones ihrer Kinder.