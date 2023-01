Im Hof habe er viele leere Flaschen liegen sehen, sagte der Häftling. Damit sie aber nicht einfach im Müll landen, wolle er sie sammeln. Denn bringt man die Flaschen zurück in einen Supermarkt, bekommt man dafür Pfand in Form von Geld zurück.



Viele Gefangene schlossen sich der Aktion an. Gemeinsam sammelten sie die Flaschen in großen, blauen Säcken. Ein Mitarbeiter des Gefängnisses brachte sie dann in einen Supermarkt und machte sie so zu Geld. Dabei kamen 660 Euro zusammen. Das Geld wollen die Häftlinge nun an sterbenskranke Kinder spenden.