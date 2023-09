Aus den Trauben kann man nicht nur Wein herstellen, sondern zum Beispiel auch Gelee und Saft. Die kleinen, runden Trauben eignen sich dafür sehr gut. Wer 15 Kilogramm Weintrauben erntet, kann etwa 10 bis 12 Liter Traubensaft daraus herstellen.



Weintrauben brauchen viel Sonne, um gut zu wachsen und einen süßen Geschmack zu entwickeln. In vielen Regionen Deutschlands stehen die Pflanzen deshalb an Hängen von Bergen und Hügeln. So sollen die Pflanzen möglich viele Sonnenstrahlen abbekommen.