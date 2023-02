Polarlichter Foto: Cevin Dettlaff/dpa up-down up-down Polarlicht Sonnensturm sorgt für tanzende Lichter Von dpa | 27.02.2023, 16:16 Uhr

Wie Schleier aus Licht, die durch den Nachthimmel tanzen: So sehen Polarlichter aus. Man sieht sie normalerweise in der Nähe der Pole. Nordlichter sind zum Beispiel in den dunklen Wintermonaten im hohen Norden zu sehen.