Sonnensturm hat viele Auswirkungen auf die Erde, doch Angst braucht man davor keine zu haben. FOTO: dpa Astronomie Sonnenstürme Von dpa | 14.03.2022, 16:42 Uhr | Update am 14.03.2022

Die Sonne gibt uns Licht, Wärme und manchmal einen Sonnenbrand. Sie kann aber auch ganze Stürme in ihrer Umgebung verursachen. Das sind aber keine Stürme mit viel Wind und Regen. Es sind Ausbrüche auf der Sonne. Durch sie werden elektrische Teilchen in die Umgebung abgegeben. Obwohl die Sonne so weit weg ist, können diese Teilchen auch unsere Erde erreichen. Dann sieht man etwa Polarlichter weit oben im Norden.