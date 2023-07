Balkonkraftwerk Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Energie Sonnenkraft ins Haus holen Von dpa | 05.07.2023, 16:39 Uhr

Die Kraft der Sonne, die hole ich mir einfach direkt in meine Steckdose. So was in der Art haben sich zuletzt eine Menge Leute gedacht. Sie kauften sich deshalb kleine Solaranlagen für den Balkon.