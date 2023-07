Sturm Foto: Remko De Waal/ANP/dpa up-down up-down Sturmtief Poly Sonne nach dem Sturm Von dpa | 06.07.2023, 14:31 Uhr

Der Wind sauste vielen Menschen um die Ohren. Dabei war er sogar so kräftig, dass er in unserem Nachbarland Niederlande etwa ganze Bäume aus dem Boden riss. Auch bei uns wurde es am Mittwoch ungemütlich, vor allem in Norddeutschland: An vielen Orten musste die Feuerwehr ausrücken und etwa Bahngleise oder Autos von heruntergefallenen Ästen befreien. Schuld daran war Sturmtief Poly.