Hier wird die Kraft der Sonne eingesammelt und daraus elektrischer Strom gemacht. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Energie Sonne ernten Von dpa | 01.07.2022, 15:12 Uhr

Wie praktisch, dass die Sonne so viel Kraft hat. Denn man kann die Kraft einfangen, in elektrischen Strom umwandeln und diesen nutzen. Das Gute ist auch: Die Kraft der Sonne ist unendlich, wir brauchen sie also nicht auf, wenn wir sie nutzen. Deshalb gehört sie zu den sogenannten erneuerbaren Energien. Diese Energiequellen werden immer wichtiger, um unsere Erde vor allzu großer Erwärmung zu schützen.