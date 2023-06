Eigentlich nimmt die Band BTS gerade eine musikalische Auszeit. Zwei Mitglieder der K-Pop-Gruppe leisten ihren Militärdienst, den anderen fünf steht das bald bevor. Trotzdem gibt es neue Lieder!

Die weltbekannte Gruppe aus dem Land Südkorea feiert nämlich ihr zehnjähriges Bestehen. Deswegen gibt es von BTS ein Geschenk: die digitale Single „Take Two“. Und auch die Fans der Band haben ein Geschenk veröffentlicht. Zusammen nahmen viele von ihnen das Lied „Love Letters“ auf.

Jubiläum wird zwei Wochen lang gefeiert

In der südkoreanischen Stadt Seoul wird das Jubiläum außerdem zwei Wochen lang an vielen Orten gefeiert. Mehrere Bauwerke werden lila angestrahlt. Lila ist die Symbolfarbe der Gruppe. Außerdem sind Ausstellungen geplant und Extra-Veranstaltungen, auf denen Fanartikel gekauft werden können. Die Post in Südkorea hat sogar eine extra Briefmarke zum Jubiläum herausgebracht.

