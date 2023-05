Das Wetter dafür wird in fast ganz Deutschland gut, also meist warm und trocken. Nur im Norden und in den Alpen könnte es am Sonntag etwas regnen.



Wer allerdings mit dem Auto einen Ausflug machen will, braucht an vielen Stellen Geduld. Vor allem am Freitag wird es besonders voll auf Autobahnen, erwarten Verkehrsexperten. An diesem Tag gibt es meist so viel Stau, wie nur an wenigen anderen Tagen im Jahr und das an sehr vielen Orten in Deutschland.