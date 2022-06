Jeden Tag soll es wärmer werden. Und am Samstag wird es mancherorts richtig heiß! Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Wetter für Kinder Warm, wärmer, am wärmsten Von dpa | 13.06.2022, 16:07 Uhr | Update vor 17 Std.

In dieser Woche wird es richtig sommerlich. In Deutschland steigen die Temperaturen, jeden Tag ein bisschen mehr. Was ein Fachmann sagt.