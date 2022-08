In den Städten Leipzig, Dresden und Mainz ist das Baden in Springbrunnen zum Beispiel verboten. Der Grund: Das Wasser ist in den Brunnen nicht so sauber wie im Schwimmbad oder in der Badewanne. Auf dem glatten Boden kann man außerdem ausrutschen und sich verletzen. Die Stadt Dresden rät deswegen: „Abkühlung bitte anderswo suchen“.

Dabei wird es Mitte der Woche wieder sehr heiß. Wetter-Experten erwarten viel Sonne und am Mittwoch bis zu 37 Grad Celsius. Donnerstags könnte die Temperatur an einigen Orten sogar auf 39 Grad klettern.