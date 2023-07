Der Präsident war vor zwei Jahren gewählt worden. Viele Regierungen in Europa waren froh, dass es im Niger eine richtige gewählte Regierung gab. In anderen Ländern der Region ist das nämlich nicht so. Die europäischen Regierungen arbeiteten mit Niger zusammen, auch Deutschland. So sind zum Beispiel derzeit etwa 100 deutsche Soldatinnen und Soldaten dort. Diese waren am Donnerstag in Sicherheit.



Wie es nun im Niger weitergeht, war direkt nach der Meuterei noch unklar. Die neuen Machthaber warnten, aus dem Ausland solle sich niemand einmischen. Möglicherweise wird nun ein Militärrat im Niger die Herrschaft übernehmen.