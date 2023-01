Energieerzeugung Foto: Daniel Werder/Axpo/dpa up-down up-down Energie durch Sonnenlicht Solaranlagen in den Bergen Von dpa | 26.01.2023, 17:12 Uhr

Viele Menschen bauen sich Solaranlagen auf ihr Dach. Damit kann man Energie aus Sonnenlicht gewinnen. Vielleicht gibt es so eine Anlage auf dem Haus, in dem du wohnst, auch. Solche Anlagen werden aber auch immer öfter in die Natur gebaut, etwa in unserem Nachbarland Schweiz. In dem Bergdorf Grengiols ist gleich ein ganzer Solarpark aus ganz vielen Solaranlagen geplant. Er soll so groß wie 700 Fußballfelder werden.