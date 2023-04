Indien Foto: Manish Swarup/AP/dpa up-down up-down Indien und China So viele Menschen Von dpa | 19.04.2023, 15:15 Uhr

Bisher zählte China in Asien das Land mit den meisten Menschen. Demnächst wird allerdings Indien es als Land mit der größten Bevölkerung der Welt ablösen. Das geht aus Daten hervor, die Fachleute am Mittwoch veröffentlicht haben. Darin heißt es: Einer Schätzung nach werden Mitte des Jahres in Indien knapp drei Millionen mehr Menschen leben als in China.