In der Ukraine herrscht Krieg und die Menschen fürchten um ihr Leben. Auch im Sudan in Afrika wird gekämpft und die Leute haben Angst. In Libyen und Mali sind die Menschen so arm, dass sie hungern. Krieg, Hunger oder keine Arbeit: Das sind die Hauptgründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen und in andere Länder fliehen.

Die meisten fliehen erst in die Nachbarländer

Derzeit sind sogar so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor: rund 110 Millionen. Über die Zahlen berichtete eine Organisation am Mittwoch. Die meisten Flüchtlinge fliehen erst mal innerhalb ihrer Heimatländer. Oder sie ziehen in Nachbarländer weiter.

Auch gute Nachrichten

Ein Fachmann der Organisation sagte: Die Zahlen seien verheerend. Es gebe immer mehr Krisen, aber kaum Lösungen. Dennoch gibt es auch gute Nachrichten: Für mehrere Millionen Menschen endete die Flucht im vergangenen Jahr. 340 000 Flüchtlinge kehrten aus anderen Ländern in ihre Heimat zurück.

Lust auf noch mehr Nachrichten? Hier geht´s zur KiWi Startseite!