Regen Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Wetter im März So nass wie schon lange nicht mehr Von dpa | 30.03.2023, 15:24 Uhr

Regen, Regen und noch mehr Regen! So nahmen einige Menschen den Monat März wahr. Und damit lagen sie gar nicht so falsch. Denn dem Deutschen Wetterdienst zufolge war der März 2023 der nasseste März seit mehr als 20 Jahren. Das teilten Fachleute am Donnerstag mit.