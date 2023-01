Besonders kalt war es im Ort Mohe in China. Dort zeigte das Thermometer minus 53 Grad Celsius an. Noch nie zuvor wurde in China ein so niedrige Temperatur gemessen. Fachleute sagen, dass die Kälte eine Folge des Klimawandels sei. „Extreme Wetterereignisse sind die neue Normalität“, erklärte einer von ihnen.