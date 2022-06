Was also ist passiert? Zunächst hatte der bisherige Präsident Emmanuel Macron die Präsidentschaftswahlen vor einigen Wochen gewonnen. Er ist also auch weiterhin das französische Staatsoberhaupt. Bei den Parlamentswahlen nun ging es um die Frage: Bekommt seine Partei auch die absolute Mehrheit im Parlament? Die Antwort: Nein. Andere Parteien und Bündnisse waren zu stark.

Es ist ein Erdbeben, weil in Frankreich traditionell die Partei des Präsidenten so eine Wahl gewinnt. Will der Präsident dann eine bestimmte Idee durchsetzen, kann er auf die Unterstützung im Parlament setzen. Das ist nun nicht mehr so einfach. Emmanuel Macron wird auch mit Mitgliedern anderer Parteien zusammenarbeiten müssen. Da kann es schwerer sein, sich auf etwas zu einigen.