Sie stapeln sich oder stehen in den Regalen bereit: Tausende Bücher sind auf der Frankfurter Buchmesse zu entdecken. Am Mittwoch öffnete die bekannte Messe, anfangs für Fachleute. Ab Freitagnachmittag darf jeder zwischen den Ständen herumstreifen. Viele Leute werden danach wohl mit Taschen voller neuer Bücher nach Hause gehen. Doch wie schafft man es, all die spannenden Geschichten auch zu lesen? Wir haben Tipps, mit denen das Dranbleiben leichter fällt.



Weg mit der Ablenkung!Wer immer wieder aufs Handy schaut, kann sich schwerer auf die Geschichte im Buch konzentrieren. Schalte dein Handy auf lautlos und lege es eine Zeit lang in einen anderen Raum. So kommst du nicht in Versuchung.



Verabrede dich!Suche dir einen Lese-Buddy: Freunde oder Geschwister zum Beispiel. Zusammen sucht ihr ein Buch aus. Dann fangt ihr beide an zu lesen. Verabredet, bis wann ihr die ersten Kapitel geschafft haben wollt. Anschließend trefft ihr euch, um über das Gelesene zu sprechen. Fragen für so ein Gespräch könnten etwa sein: Wer ist wohl der Täter in einem Krimi? Welche Figur im Buch gefällt euch am besten und warum?



Nimm das Buch mit!Es gibt im Alltag immer wieder Momente, in denen du wartest: zum Beispiel auf den Bus, den Beginn des Unterrichts oder darauf, dass dich jemand von der Musikschule abholt. Nutze die Zeit, um weiter zu lesen. Dafür musst du nur daran denken, dein Buch immer einzustecken.



Suche dir Hilfe!Wer gerade erst Lesen gelernt hat, braucht oft noch etwas länger. Such dir doch Unterstützung, zum Beispiel von deinen Eltern oder Großeltern. Macht vorher ab, wer wie viel laut vorliest. Nach ein paar Seiten oder einem Kapitel tauscht ihr.



Nimm dir nicht zu viel vor!Man wird nicht über Nacht zum Viel-Leser. Das braucht Zeit und etwas Gewöhnung. Deshalb setze dir Ziele, die auch erreichbar sind. Ein Buch im Monat könnte ein guter Anfang sein. Auch wichtig: Wenn dir eine Geschichte überhaupt nicht gefällt, lege sie ruhig weg. So hast du mehr Zeit für all die tollen Bücher, die auf dich warten.