Einigung in Ludwigsburg Millionen Menschen verdienen bald mehr Von dpa | 18.11.2022, 13:49 Uhr

3000 Euro extra aufs Konto: Das bekommen bald Menschen, die in einem Metall- oder Elektrobetrieb arbeiten. Also zum Beispiel in Firmen, die Autos herstellen. Außerdem erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demnächst einen höheren Monatslohn.