Untersuchung Sirup im Honig Von dpa | 05.04.2023, 14:51 Uhr

Bienen stellen Honig her. Imkerinnen und Imker sammeln ihn dann aus den Waben und füllen ihn ab, um ihn zu verkaufen. Damit Honig in Deutschland verkauft werden darf, muss er bestimmten Vorgaben entsprechen. So dürfen Hersteller ihm weder Zucker, Zuckersirup, noch andere Stoffe wie Pollen zusetzen.