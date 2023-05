Frühchen Foto: Holger Hollemann/dpa up-down up-down Frühchen Sind Mütter gesund, hilft das den Babys Von dpa | 10.05.2023, 15:59 Uhr

Eine Schwangerschaft dauert mal 39 Wochen, mal 41 Wochen. Das ist normal. Menschen sind eben verschieden. So brauchen auch Babys unterschiedlich lang, bis sie fertig sind. Aber wenn das Kind schon nach 36 Wochen oder noch früher auf die Welt kommt, wird es oft schwierig. Häufig müssen dann Ärztinnen und Ärzte helfen. In so einem Fall spricht man von einer Frühgeburt.