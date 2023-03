Silberne Bohne Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Neues Kunstwerk in New York Silberne Bohne Von dpa | 07.03.2023, 15:04 Uhr

Sechs Meter hoch und silbern ist diese Bohne. Wer an ihr vorbeigeht, sieht darin sein gebogenes Spiegelbild. Die silberne Skulptur ist ein neues Kunstwerk mitten in der Stadt New York im Land USA. Es steht an einer Straßenecke vor einem modernen Gebäude.