Preisverleihung Siegerin Kim Petras dankt ihrer Mama Von dpa | 06.02.2023, 15:28 Uhr

Sie hat Geschichte geschrieben. Kim Petras kommt aus der Stadt in Köln in Deutschland. Am Sonntagabend hat sie für ihr Lied „Unholy“ gemeinsam mit dem Sänger Sam Smith aus England einen Grammy gewonnen. Das ist ein begehrter Musikpreis.