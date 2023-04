Im vergangenen Jahr hatte die Nasa mit der Mission „Artemis 1“ einen Testflug Richtung Mond geschickt, ohne Menschen an Bord. Bei der „Artemis 2“ ist das anders geplant. Am Montag wurde in den USA die Besatzung vorgestellt.



Mit dabei sind Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman aus den USA und Jeremy Hansen aus Kanada. „Es ist mehr als eine Mission. Es ist der nächste Schritt auf dem Weg, der die Menschheit zum Mars bringen wird, und diese Crew wird das nie vergessen“, sagte Victor Glover nach der Bekanntgabe.



Der amerikanische Präsident Joe Biden gratulierte der Besatzung am Telefon. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst schrieb im Internet auf Englisch: „Glückwunsch, meine Freunde. Auf geht's!“ So bald wird das aber nicht passieren. Die Reise um den Mond ist erst für November im nächsten Jahr geplant.