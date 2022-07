Damit der Geige möglichst nichts passiert, liegt sie nun meist in einer speziellen Lagerstätte einer Sammlung in Österreich. Nur einmal im Monat wird sie in einem Konzert in der Nähe gespielt, und einmal im Jahr darf sie irgendwo hinreisen. In diesem Jahr geht es zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.

Begleitet wird die Geige dabei von einem Geiger. Außerdem passt eine Fachfrau der Sammlung mit auf. Nach dem Wochenende im Norden Deutschlands machen sich die beiden mit der Geige dann wieder auf den Rückweg.